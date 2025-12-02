https://ria.ru/20251202/putin-2059303357.html
Путин обратил внимание на сокращение выпуска продукции в некоторых отраслях
Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение выпуска продукции в ряде отраслей: такие тенденции никого не устраивают. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:49:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
Путин обратил внимание на сокращение выпуска продукции в некоторых отраслях
