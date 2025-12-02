Рейтинг@Mail.ru
Госдолг России остается одним из самых низких в мире, заявил Путин
17:49 02.12.2025 (обновлено: 17:52 02.12.2025)
Госдолг России остается одним из самых низких в мире, заявил Путин
Государственный долг России по-прежнему остается одним из самых низких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика, россия, владимир путин, инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Госдолг России остается одним из самых низких в мире, заявил Путин

Путин заявил, что госдолг России остается одним из самых низких в мире

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный долг России по-прежнему остается одним из самых низких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государственный долг России, наверняка тоже говорили об этом, меньше 20% ВВП. Он по прежнему один из самых низких в мире, то есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики", - сказал он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин оценил уровень дефицита бюджета
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
