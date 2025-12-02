https://ria.ru/20251202/putin-2059302667.html
Путин рассказал о перспективах роста российского фондового рынка
Путин рассказал о перспективах роста российского фондового рынка - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о перспективах роста российского фондового рынка
У российского фондового рынка есть пространство для роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:48:00+03:00
2025-12-02T17:48:00+03:00
2025-12-02T17:48:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
центр международной торговли
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_ab6c0bf8f43c0c8acc4b69e1d077cc1d.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059302353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e93aec66e88021891f57919fed7fc500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центр международной торговли, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Центр международной торговли, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о перспективах роста российского фондового рынка
Путин заявил, что у российского фондового рынка есть пространство для роста
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. У российского фондового рынка есть пространство для роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что у российского фондового рынка есть пространство для роста, для новых размещений нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли
. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.