Путин рассказал о перспективах роста российского фондового рынка

"Очевидно, что у российского фондового рынка есть пространство для роста, для новых размещений нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".