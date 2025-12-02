https://ria.ru/20251202/putin-2059302353.html
Ни у кого не получится установить командную экономику, заявил Путин
Сохранить административно-командные методы управления мировой экономикой не получается и не получится, заявил президент России Владимир Путин.
россия
2025
Ни у кого не получится установить командную экономику, заявил Путин
