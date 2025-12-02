Путин назвал важное экономическое достижение 2025 года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снижение инфляции в России стало важным достижением в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики. В этой связи хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года", - сказал он.