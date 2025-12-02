https://ria.ru/20251202/putin-2059300372.html
Путин оценил состояние государственных финансов в России
Путин оценил состояние государственных финансов в России - РИА Новости, 02.12.2025
Путин оценил состояние государственных финансов в России
Состояние государственных финансов в России остается стабильным, сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:44:00+03:00
2025-12-02T17:44:00+03:00
2025-12-02T17:44:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059296069_0:156:3295:2010_1920x0_80_0_0_c8e3e2b9c1e24b46554b11a487c8dac8.jpg
https://ria.ru/20251202/byudzhet-2059299984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059296069_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68f27a2a2d34389b9a3043e877d69c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин
Путин оценил состояние государственных финансов в России
Путин заявил, что состояние государственных финансов в РФ остается стабильным