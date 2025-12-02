Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с Моди увеличение импорта индийских товаров - РИА Новости, 02.12.2025
17:41 02.12.2025
Путин обсудит с Моди увеличение импорта индийских товаров
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди увеличение импорта индийских товаров на российский рынок. РИА Новости, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди увеличение импорта индийских товаров на российский рынок.
"Также подробно будем обсуждать эти темы в ходе предстоящего визита в Индию с премьером-министром господином Нарендрой Моди. Включая увеличение импорта индийских товаров на наш рынок", - сказал он в рамках пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Заголовок открываемого материала