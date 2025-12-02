https://ria.ru/20251202/putin-2059298179.html
Путин обсудит с Моди увеличение импорта индийских товаров
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди увеличение импорта индийских товаров на российский рынок. РИА Новости, 02.12.2025
