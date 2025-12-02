Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, чем вызвана турбулентность в современном мире - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:40 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/putin-2059297983.html
Путин объяснил, чем вызвана турбулентность в современном мире
Путин объяснил, чем вызвана турбулентность в современном мире - РИА Новости, 02.12.2025
Путин объяснил, чем вызвана турбулентность в современном мире
Турбулентность в современном мире во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы некоторых западных стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:40:00+03:00
2025-12-02T17:40:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059296069_0:156:3295:2010_1920x0_80_0_0_c8e3e2b9c1e24b46554b11a487c8dac8.jpg
https://ria.ru/20251202/oreshkin-2059296833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059296069_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68f27a2a2d34389b9a3043e877d69c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, чем вызвана турбулентность в современном мире

Путин заявил, что турбулентность в мире вызвана неконкурентными мерами Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Турбулентность в современном мире во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы некоторых западных стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Современный мир отличается высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Волосы дыбом": Орешкин рассказал об отношении к экономической политике ЕС
Вчера, 17:39
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала