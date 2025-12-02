https://ria.ru/20251202/putin-2059294808.html
Путин заявил о консенсусе в проведении экономической политики
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о полном консенсусе в проведении экономической политики между ним, правительством России и Центробанком РФ.
Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.
"Хочу подтвердить слова министра финансов: "Мы за конкуренцию" - полностью согласен. Ну и вообще мне с сожалением придется констатировать, что мне, собственно, придется повториться, они уже все рассказали: все самое лучшее, самое интересное. Но в том, что я скажу, тоже есть смысл, потому что это значит, что у нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики - и между правительством, администрацией, центральным банком", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!"
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли
. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.