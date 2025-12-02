Путин заявил о консенсусе в проведении экономической политики

"Хочу подтвердить слова министра финансов: "Мы за конкуренцию" - полностью согласен. Ну и вообще мне с сожалением придется констатировать, что мне, собственно, придется повториться, они уже все рассказали: все самое лучшее, самое интересное. Но в том, что я скажу, тоже есть смысл, потому что это значит, что у нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики - и между правительством, администрацией, центральным банком", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!"