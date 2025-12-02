https://ria.ru/20251202/putin-2059294050.html
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, как западные "партнеры" учили Россию, что трудности нужно преодолевать не административно-командными, а рыночными способами.
"Вы знаете, мы в постсоветское время часто говорили и нас учили западные "партнеры", что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами, а вот введение ограничений нерыночного характера - это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления. Не получается и не получится", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли
. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.