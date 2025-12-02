Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности

"Вы знаете, мы в постсоветское время часто говорили и нас учили западные "партнеры", что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами, а вот введение ограничений нерыночного характера - это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления. Не получается и не получится", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".