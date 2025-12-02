Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
17:35 02.12.2025
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
россия, владимир путин, центр международной торговли, экономика
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Центр международной торговли, Экономика
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, как западные "партнеры" учили Россию, что трудности нужно преодолевать не административно-командными, а рыночными способами.
"Вы знаете, мы в постсоветское время часто говорили и нас учили западные "партнеры", что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами, а вот введение ограничений нерыночного характера - это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления. Не получается и не получится", - сказал российский лидер на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.
