Рейтинг@Mail.ru
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:32 02.12.2025 (обновлено: 17:43 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059291529.html
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин
Абсолютное большинство стран мира настроены прагматично, Россия будет с ними сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:32:00+03:00
2025-12-02T17:43:00+03:00
в мире
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
центр международной торговли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059297639.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, центр международной торговли
В мире, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Центр международной торговли
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин

Путин: РФ будет работать с прагматично настроенными странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство стран мира настроены прагматично, Россия будет с ними сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На внешнем контуре исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Таких стран - действующих рационально, прагматично - абсолютное большинство. За последние три года мы существенно увеличили объем торговли с ними", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Россия зовёт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал о дружбе между Россией, Индией и КНР
Вчера, 17:40
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреРоссияВладимир ПутинЦентр международной торговли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала