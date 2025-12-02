https://ria.ru/20251202/putin-2059291529.html
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин
Абсолютное большинство стран мира настроены прагматично, Россия будет с ними сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:32:00+03:00
2025-12-02T17:32:00+03:00
2025-12-02T17:43:00+03:00
в мире
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
центр международной торговли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059297639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, центр международной торговли
В мире, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Центр международной торговли
Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин
Путин: РФ будет работать с прагматично настроенными странами