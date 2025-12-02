Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, заявил Путин

"На внешнем контуре исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Таких стран - действующих рационально, прагматично - абсолютное большинство. За последние три года мы существенно увеличили объем торговли с ними", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".