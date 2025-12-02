Рейтинг@Mail.ru
Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"
17:28 02.12.2025
Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"
Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
Путин открыл пленарное заседание форума "Россия зовет!"

Путин открыл заседание инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости.
Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.
XVI инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Форум ВТБ "Россия зовет!" ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Финансовый расчет - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
Вчера, 14:33
 
