О попытках давления на Россию
- Россия чувствует внешнее давление, но ее экономика успешно справляется с вызовами.
- Турбулентность в современном мире спровоцирована неконкурентными мерами борьбы некоторых западных стран.
- Западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить свои былые привилегии и ускользающую от них монополию.
- У Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций:
"В постсоветское время часто говорили — и нас учили наши западные тогда партнеры, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами. А вот введение ограничений нерыночного характера — это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления мировой экономикой. Не получается и не получится".
О будущем российской экономики
- Россия будет выстраивать суверенную экономическую политику.
- В ее проведении есть полный консенсус между президентом, правительством и ЦБ.
- Состояние государственных финансов остается стабильным.
- Дефицит бюджета умеренный, приоритеты профинансированы в полном объеме.
- Важным достижением в 2025 году стало снижение инфляции.
- Годовая инфляция к концу декабря будет ниже шести процентов — меньше прогнозов.
- Рост ВВП в 2025-м составит от 0,5 до одного процента.
- Банковский сектор работает уверенно и стабильно, он сумел перенастроить свою работу, заместив ненадежные внешние источники финансирования внутренними.
- Вклад банковского сектора нужно направить на развитие российской экономики, при этом важно, чтобы средства пошли на воплощение бизнес-идей во всех регионах.
- Ожидаемый результат политики в текущем году — "мягкая посадка" экономики.
"Мы ожидаем такой "мягкой посадки". Вместе с тем наметились и некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился".
- У российского фондового рынка есть пространство для роста: только три отечественные компании провели IPO в этом году, капитализации рынка хватит на большее.
- Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и гарантирует надежность работы для зарубежных инвесторов.
- Властям нужно добиваться более высокой инвестиционной динамики:
О надежных партнерах
- Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, Россия будет с ними сотрудничать.
- Долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия объединяют Россию, Китай и Индию: между ними есть множество совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве.
- Россия нацелена вывести сотрудничество с Пекином и Нью-Дели на качественно новый уровень с усилением технологической составляющей.
О мире на Украине
- Европа хочет обвинить в сворачивании мирного урегулирования Россию.
- Европейские страны взяли на вооружение тезис о стратегическом поражении России и живут в этих иллюзиях.
- Россия не собирается воевать с Европой, но готова, если та начнет первой.
- Европейцы могут вернуться к переговорам по урегулированию, если будут учитывать реалии на земле.
- Европа мешает администрации Дональда Трампа достичь мира и сама вывела себя из переговоров.
"У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс".
О достижении целей при помощи оружия
- Освобожденному Красноармейску придавалось особое значение: из него удобно продвигаться во всех наиболее перспективных направлениях.
- Российская сторона предлагала сомневающимся лично убедиться в том, кто контролирует Красноармейск, готова провести по всем кварталам журналистов, в том числе западных. То же самое касается и Купянска.
"Наши, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность".
- ВС России контролируют и правобережную, и левобережную часть Купянска, приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных на левом берегу.
- Идет продвижение в Купянске-Узловом, через несколько дней бойцы могут освободить и этот населенный пункт.
- Россия действует на Украине аккуратно, "хирургическим способом":
- Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине атаковать в Черном море.
- Украина и ранее пыталась бить по российским морским портам, но армия отвечала эффективно.
- Россия рассчитывает, что ответные меры на пиратство ВСУ в Черном море заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
- Самым радикальным ответом было бы отрезать Украину от моря.
- Руководство Украины занимается "выклянчиванием" денег и чем угодно еще, кроме вопросов ситуации в зоне боевых действий:
"Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете".