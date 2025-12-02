Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика успешно справляется с внешним давлением, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:27 02.12.2025 (обновлено: 21:27 02.12.2025)
Российская экономика успешно справляется с внешним давлением, заявил Путин
Российская экономика успешно справляется с внешним давлением, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Российская экономика успешно справляется с внешним давлением, заявил Путин
Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", где рассказал о вызовах, стоящих перед российской экономикой, сотрудничестве с РИА Новости, 02.12.2025
Путин: "Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику"
Президент выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.
2025-12-02T17:27
true
PT0M22S
Путин: состояние государственных финансов стабильное
Состояние государственных финансов стабильное, ключевые приоритеты профинансированы в полном объёме
2025-12-02T17:27
true
PT1M15S
"Справились". Путин о перенастройке работы российской экономики
"Справились!" – Президент о перенастройке работы российской экономики за последние несколько лет
2025-12-02T17:27
true
PT0M30S
Путин: "Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по урегулированию"
Европа выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию, сказал Путин.
2025-12-02T17:27
true
PT1M05S
Путин: "Красноармейск – это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед СВО"
Красноармейску придавалось особое значение, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед СВО, подчеркнул Путин.
2025-12-02T17:27
true
PT1M40S
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин открыл пленарное заседание инвестиционного форума "Россия зовет!", где рассказал о вызовах, стоящих перед российской экономикой, сотрудничестве с ключевыми партнерами, а также предупредил об ответе России на морское пиратство Украины и угрозы войны от Европы. Основные заявления — в материале РИА Новости.

О попытках давления на Россию

  • Россия чувствует внешнее давление, но ее экономика успешно справляется с вызовами.
  • Турбулентность в современном мире спровоцирована неконкурентными мерами борьбы некоторых западных стран.
  • Западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить свои былые привилегии и ускользающую от них монополию.
  • У Запада не получается управлять мировой экономикой с помощью санкций:
«

"В постсоветское время часто говорили — и нас учили наши западные тогда партнеры, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами. А вот введение ограничений нерыночного характера — это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления мировой экономикой. Не получается и не получится".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О будущем российской экономики

  • Россия будет выстраивать суверенную экономическую политику.
  • В ее проведении есть полный консенсус между президентом, правительством и ЦБ.
  • Состояние государственных финансов остается стабильным.
  • Дефицит бюджета умеренный, приоритеты профинансированы в полном объеме.
  • Важным достижением в 2025 году стало снижение инфляции.
«
"Рассчитываю, что тенденция по снижению инфляции будет закрепляться".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Годовая инфляция к концу декабря будет ниже шести процентов — меньше прогнозов.
  • Рост ВВП в 2025-м составит от 0,5 до одного процента.
  • Банковский сектор работает уверенно и стабильно, он сумел перенастроить свою работу, заместив ненадежные внешние источники финансирования внутренними.
  • Вклад банковского сектора нужно направить на развитие российской экономики, при этом важно, чтобы средства пошли на воплощение бизнес-идей во всех регионах.
  • Ожидаемый результат политики в текущем году — "мягкая посадка" экономики.
«

"Мы ожидаем такой "мягкой посадки". Вместе с тем наметились и некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • У российского фондового рынка есть пространство для роста: только три отечественные компании провели IPO в этом году, капитализации рынка хватит на большее.
  • Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и гарантирует надежность работы для зарубежных инвесторов.
  • Властям нужно добиваться более высокой инвестиционной динамики:
«
"Важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, укреплять доверие инвесторов и обеспечивать приток средств".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О надежных партнерах

  • Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, Россия будет с ними сотрудничать.
  • Долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия объединяют Россию, Китай и Индию: между ними есть множество совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве.
  • Россия нацелена вывести сотрудничество с Пекином и Нью-Дели на качественно новый уровень с усилением технологической составляющей.
«
"Также подробно будем обсуждать эти темы в ходе предстоящего визита в Индию с премьером-министром господином Нарендрой Моди. Включая увеличение импорта индийских товаров на наш рынок".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О мире на Украине

После выступления на экономическом форуме Путин вышел к прессе. Верховного главнокомандующего спросили о ходе выполнения целей спецоперации и перспективах заключения мира. Президент высказался о мирной инициативе Соединенных Штатов и попытках других западных стран помешать ее реализации.
  • Европа хочет обвинить в сворачивании мирного урегулирования Россию.
  • Европейские страны взяли на вооружение тезис о стратегическом поражении России и живут в этих иллюзиях.
  • Россия не собирается воевать с Европой, но готова, если та начнет первой.
  • Европейцы могут вернуться к переговорам по урегулированию, если будут учитывать реалии на земле.
  • Европа мешает администрации Дональда Трампа достичь мира и сама вывела себя из переговоров.
«

"У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О достижении целей при помощи оружия

  • Освобожденному Красноармейску придавалось особое значение: из него удобно продвигаться во всех наиболее перспективных направлениях.
  • Российская сторона предлагала сомневающимся лично убедиться в том, кто контролирует Красноармейск, готова провести по всем кварталам журналистов, в том числе западных. То же самое касается и Купянска.
«

"Наши, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • ВС России контролируют и правобережную, и левобережную часть Купянска, приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных на левом берегу.
  • Идет продвижение в Купянске-Узловом, через несколько дней бойцы могут освободить и этот населенный пункт.
  • Россия действует на Украине аккуратно, "хирургическим способом":
«
"Это не война в прямом, современном смысле этого слова".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине атаковать в Черном море.
  • Украина и ранее пыталась бить по российским морским портам, но армия отвечала эффективно.
  • Россия рассчитывает, что ответные меры на пиратство ВСУ в Черном море заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
  • Самым радикальным ответом было бы отрезать Украину от моря.
  • Руководство Украины занимается "выклянчиванием" денег и чем угодно еще, кроме вопросов ситуации в зоне боевых действий:
«

"Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент традиционно участвует в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", который проводится с 2009 года. Он ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Второго декабря в Центре международной торговли мероприятие стартовало уже в 16-й раз. Основная тема в этом году — "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаЦентр международной торговлиРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЗападСанкцииСанкции в отношении РоссииИндияКитайНарендра Моди
 
 
Заголовок открываемого материала