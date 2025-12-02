https://ria.ru/20251202/putin-2059260736.html
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Путин наградил актрису Гришаеву орденом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил актрису Нонну Гришаеву орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:08:00+03:00
2025-12-02T16:08:00+03:00
2025-12-02T16:08:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
нонна гришаева
московский театр юного зрителя
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19470/50/194705069_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_e0c54f7df148b95f46e93cd89ee7a43b.jpg
https://ria.ru/20251202/babkina-2059258937.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19470/50/194705069_24:0:913:667_1920x0_80_0_0_5739b890e3582640dc49bf85cf4a05a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, нонна гришаева, московский театр юного зрителя, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Нонна Гришаева, Московский театр юного зрителя, Новости культуры
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Путин наградил актрису Гришаеву орденом «За заслуги в культуре и искусстве»