Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Культура
Культура
 
16:08 02.12.2025
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Путин наградил актрису Гришаеву орденом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил актрису Гришаеву орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил актрису Нонну Гришаеву орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:08:00+03:00
2025-12-02T16:08:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
нонна гришаева
московский театр юного зрителя
новости культуры
россия
москва
россия, москва, владимир путин, нонна гришаева, московский театр юного зрителя, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Нонна Гришаева, Московский театр юного зрителя, Новости культуры
Путин наградил актрису Гришаеву орденом

Путин наградил актрису Гришаеву орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости, Аврора/Александр Архангельский . Екатерина Чеснакова
Нонна Гришаева. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил актрису Нонну Гришаеву орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Нестерову-Гришаеву Нонну Валентиновну художественного руководителя структурного подразделения "Театр РОСТА" в Царицыно" государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр юного зрителя", - говорится в документе.
Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин наградил Бабкину орденом
Вчера, 16:03
 
Культура Россия Москва Владимир Путин Нонна Гришаева Московский театр юного зрителя Новости культуры
 
 
