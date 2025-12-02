https://ria.ru/20251202/putin-2059260415.html
Путин наградил коллектив компании "Лукойл" орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив компании "Лукойл", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:07:00+03:00
общество
россия
астраханская область
пермский край
владимир путин
лукойл
лукойл-нижневолжскнефть
лукойл-пермь
россия
астраханская область
пермский край
