16:07 02.12.2025
Путин наградил коллектив компании "Лукойл" орденом "За доблестный труд"
общество
россия
астраханская область
пермский край
владимир путин
лукойл
лукойл-нижневолжскнефть
лукойл-пермь
общество, россия, астраханская область, пермский край, владимир путин, лукойл, лукойл-нижневолжскнефть, лукойл-пермь
Общество, Россия, Астраханская область, Пермский край, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, ЛУКОЙЛ-Пермь
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив компании "Лукойл", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи наградить: орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", город Москва", - говорится в документе.
Кроме того, орденов Почета удостоены коллективы ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" (Астраханская область), ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край), ООО "Лукойл-Транс" (Москва), а также коллектив филиала "Среднеуральская ГРЭС" ПАО "Эл5-Энерго" (Свердловская область).
Также почетным знаком РФ "За успехи в труде" награжден коллектив нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" ООО "Лукойл-Пермь" (Республика Коми).
