Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда - РИА Новости, 02.12.2025
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда генеральному директору "Камаза" Сергею Когогину, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:59:00+03:00
2025-12-02T15:59:00+03:00
2025-12-02T16:45:00+03:00
россия
владимир путин
сергей когогин
россия
россия, владимир путин, сергей когогин
Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин
