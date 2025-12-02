Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Кogogину звание Героя труда
15:59 02.12.2025 (обновлено: 16:45 02.12.2025)
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда генеральному директору "Камаза" Сергею Когогину, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.12.2025
россия, владимир путин, сергей когогин
Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Когогину звание Героя труда

Путин присвоил гендиректору "Камаза" звание Героя труда

Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Кogogин
Генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда генеральному директору "Камаза" Сергею Когогину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения присвоить звание Героя труда Российской Федерации Когогину Сергею Анатольевичу - генеральному директору публичного акционерного общества "КАМАЗ", Республика Татарстан", - говорится в документе.
Россия, Владимир Путин, Сергей Кogogин
 
 
