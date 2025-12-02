Путин постановил отпраздновать юбилей завода "Авиастар" в 2026 году

"В связи с исполняющимся в 2026 году 50-летием основания филиала публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" - Авиастар постановляю: 1. Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия основания филиала Публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" - Авиастар", - говорится в сообщении.