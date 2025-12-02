Путин постановил отпраздновать юбилей завода "Авиастар" в 2026 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2026 году 50-летие завода "Авиастар", являющегося филиалом ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 50-летием основания филиала публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" - Авиастар постановляю: 1. Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 50-летия основания филиала Публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" - Авиастар", - говорится в сообщении.
Правительству РФ в шестимесячный срок поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
29 ноября, 09:29