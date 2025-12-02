https://ria.ru/20251202/putin-2059194467.html
Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии визита в Индию
Президент России Владимир Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
