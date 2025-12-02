Рейтинг@Mail.ru
Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии визита в Индию - РИА Новости, 02.12.2025
13:49 02.12.2025
Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии визита в Индию
Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии визита в Индию
Президент России Владимир Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
россия
индия
владимир путин
дмитрий песков
россия, индия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии визита в Индию

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст интервью индийским СМИ в преддверии своего визита в Индию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поздно вечером мы ожидаем, что Путин даст интервью индийским СМИ. Не будем говорить, каким, оно само выйдет завтра", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во время визита Путина в Индию планируется подписание важных документов
Вчера, 11:53
 
РоссияИндияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
