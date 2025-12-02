https://ria.ru/20251202/putin-2059193728.html
Песков назвал время встречи Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин примет в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после 17.00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2025
