Песков назвал время встречи Путина и Уиткоффа
13:47 02.12.2025
Песков назвал время встречи Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин примет в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после 17.00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2025
Песков назвал время встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин примет Уиткоффа в Кремле после 17:00

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после 17.00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также, ну как мы уже говорили, после 17.00 начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа, главного переговорщика по украинским делам, американского. Вместе с ним также Джаред Кушнер будет", - сказал Песков журналистам.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Дмитриев, встречающий Уиткоффа, прибыл в аэропорт
