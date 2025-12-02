Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во вторник приближает мирное урегулирование на Украине, это еще одно звено в переговорном процессе, но о точных сроках разрешения конфликта гадать невозможно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Эта встреча важна как часть переговорного процесса, но точкой в нем она не является. Это еще одно звено, еще один узор в этом дипломатическом панно. Эта встреча приближает мирное урегулирование. Но о сроках мы гадать не можем. Тут важны результаты, на них и смотрим", - сказала он в беседе с агентством.

Тимофеев отметил, что он был бы пока осторожен в ожиданиях.

"Мы наблюдаем продвижение в переговорном процессе. Много информации от публики закрыто, что нормально для дипломатии. Пока еще не нужно ожидать сенсаций, но процесс идет. Мы не знаем, какие темы будут обсуждаться на встрече. Но все-таки Уиткофф – спецпосланник, я думаю, он донесет до российского лидера те новеллы, которые есть в переговорном процессе и как их видит американская сторона. Я думаю, что Путин тоже может дать ряд пунктов для сведения руководства США", - отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря, предполагается, что это произойдет во второй половине дня.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.