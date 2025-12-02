Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 02.12.2025 (обновлено: 10:49 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059130613.html
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт - РИА Новости, 02.12.2025
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во вторник приближает мирное урегулирование на Украине, это еще одно звено РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:39:00+03:00
2025-12-02T10:49:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
российский совет по международным делам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251202/turtsiya-2059027195.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058812592.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, российский совет по международным делам, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Российский совет по международным делам, Мирный план США по Украине
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт

Тимофеев: встреча Путина и Уиткоффа приближает мирное урегулирование на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во вторник приближает мирное урегулирование на Украине, это еще одно звено в переговорном процессе, но о точных сроках разрешения конфликта гадать невозможно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Эта встреча важна как часть переговорного процесса, но точкой в нем она не является. Это еще одно звено, еще один узор в этом дипломатическом панно. Эта встреча приближает мирное урегулирование. Но о сроках мы гадать не можем. Тут важны результаты, на них и смотрим", - сказала он в беседе с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
Вчера, 08:00
Тимофеев отметил, что он был бы пока осторожен в ожиданиях.
"Мы наблюдаем продвижение в переговорном процессе. Много информации от публики закрыто, что нормально для дипломатии. Пока еще не нужно ожидать сенсаций, но процесс идет. Мы не знаем, какие темы будут обсуждаться на встрече. Но все-таки Уиткофф – спецпосланник, я думаю, он донесет до российского лидера те новеллы, которые есть в переговорном процессе и как их видит американская сторона. Я думаю, что Путин тоже может дать ряд пунктов для сведения руководства США", - отметил эксперт.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря, предполагается, что это произойдет во второй половине дня.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
1 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий ПесковРоссийский совет по международным деламМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала