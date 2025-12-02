Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 02.12.2025 (обновлено: 10:53 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059117623.html
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области
Интерес жителей Курской области к спектаклям федеральных театров говорит об интеллектуальном уровне жителей региона, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:45:00+03:00
2025-12-02T10:53:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059109908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f0ef8ccddce4e0a3d62c8c579926ce4.jpg
https://ria.ru/20251202/hinshtejn-2059116046.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059109908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b4d978450fbfe5525de836239b9d31aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владимир путин
Курская область, Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области

Путин: интерес к спектаклям говорит об интеллектуальном уровне в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Интерес жителей Курской области к спектаклям федеральных театров говорит об интеллектуальном уровне жителей региона, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Люди соскучились по большому искусству, и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России – в Курской области", - сказал президент на встрече с главой Курской области.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
Вчера, 09:38
 
Курская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала