Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области
Интерес жителей Курской области к спектаклям федеральных театров говорит об интеллектуальном уровне жителей региона, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин: интерес к спектаклям говорит об интеллектуальном уровне в Курской области