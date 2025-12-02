Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области
Работа по разминированию территории Курской области идёт, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном, которая... РИА Новости, 02.12.2025
курская область
владимир путин
россия
александр хинштейн
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области

Путин подчеркнул, что в Курской области проводят работу по разминированию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Работа по разминированию территории Курской области идёт, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном, которая состоялась накануне поздно вечером в Кремле.
В ходе встречи Хинштейн доложил, что власти Курской области начали подготовку к будущему восстановлению региона. Губернатор сообщил, что в области развернуто разминирование территории.
"Работа идет там", - подчеркнул Путин.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Силы КНДР помогают разминированию в Курской области, сообщил Хинштейн
Курская область, Владимир Путин, Россия, Александр Хинштейн
 
 
