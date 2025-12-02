https://ria.ru/20251202/putin-2059108100.html
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области
Работа по разминированию территории Курской области идёт, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном, которая... РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о работах по разминированию Курской области
Путин подчеркнул, что в Курской области проводят работу по разминированию