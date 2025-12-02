https://ria.ru/20251202/putin-2059107734.html
Путин призвал восстановить сельское хозяйство в Курской области
Путин призвал восстановить сельское хозяйство в Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Путин призвал восстановить сельское хозяйство в Курской области
Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:16:00+03:00
2025-12-02T09:16:00+03:00
2025-12-02T09:16:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d0cdd7fe69d2a5e07d356ff231ca023.jpg
https://ria.ru/20251202/khinshteyn-2059105845.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_177885ed77d0e694bfb2a7753c9d33a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн
Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн
Путин призвал восстановить сельское хозяйство в Курской области
Путин отметил важность восстановления сельского хозяйства в Курской области
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность восстановления сельского хозяйства в Курской области.
Путин
провел встречу с главой Курской области Александром Хинштейном
. На встрече обсуждались приоритетные задачи на данный момент с точки зрения восстановления экономики.
"Поддержка сельского хозяйства", - указал Путин на встрече с главой Курской области.
"Абсолютно верно. Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область – это регион аграрный, регион сельскохозяйственный. Для нас АПК – это приоритет в развитии", - сказал Хинштейн.
"Согласен", - ответил президент РФ
.