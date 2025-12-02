https://ria.ru/20251202/putin-2059104055.html
Путин провел встречу с губернатором Курской области
Путин провел встречу с губернатором Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Путин провел встречу с губернатором Курской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. РИА Новости, 02.12.2025
Путин на встрече с Хинштейном в Кремле
Путин провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном в Кремле.
Путин провел встречу с губернатором Курской области
Путин в Кремле провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном