09:04 02.12.2025
Путин провел встречу с губернатором Курской области
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Встреча президента с главой региона состоялась накануне вечером в Кремле.
В прошлый раз Путин встречался с Хинштейном в мае этого года - в ходе поездки президента в Курскую область.
