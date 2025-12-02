https://ria.ru/20251202/putin-2059073821.html
Путин оценил темп продвижения войск группировки "Восток"
Путин оценил темп продвижения войск группировки "Восток"
Войска группировки "Восток" продвигаются темпом, который гарантирует выполнение всех задач, стоящих перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
Путин оценил темп продвижения войск группировки "Восток"
Путин: бойцы "Востока" продвигаются темпом, который гарантирует выполнение задач