Путин назвал украинскую армию "рабоче-крестьянской" - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 02.12.2025
Путин назвал украинскую армию "рабоче-крестьянской"
Путин назвал украинскую армию "рабоче-крестьянской"
Кроме неонацистских батальонов, украинская армия "рабоче-крестьянская", простого солдата им не жалко, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал украинскую армию "рабоче-крестьянской"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты
Украинские военнослужащие морской пехоты - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кроме неонацистских батальонов, украинская армия "рабоче-крестьянская", простого солдата им не жалко, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. На совещании президент отметил, что ВСУ пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями и бросая солдат на убой.
"Если иметь ввиду, что, кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко", - сказал Путин.
