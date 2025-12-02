https://ria.ru/20251202/putin-2059073665.html
Путин назвал украинскую армию "рабоче-крестьянской"
Кроме неонацистских батальонов, украинская армия "рабоче-крестьянская", простого солдата им не жалко, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
Путин: ВСУ пытаются деблокировать Красноармейск, бросая солдат на убой