https://ria.ru/20251202/putin-2059073157.html
Путин отметил действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска
Путин отметил действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска - РИА Новости, 02.12.2025
Путин отметил действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска
Президент России Владимир Путин отметил эффективные действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:38:00+03:00
2025-12-02T00:38:00+03:00
2025-12-02T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059059547_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_4134310eccc04b1f293bd1e1b7152d2e.jpg
https://ria.ru/20251120/komandujuschij-2056437401.html
россия
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059059547_248:0:1483:926_1920x0_80_0_0_0912baba4f64bc05439864e406d8813a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Владимир Путин
Путин отметил действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска
Путин отметил действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска в ДНР