https://ria.ru/20251202/putin-2059072657.html
Путин заявил, что уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола идет планомерно
Путин заявил, что уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола идет планомерно - РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола идет планомерно
Уничтожение формирований противника на левом берегу реки Оскол идет планомерно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:34:00+03:00
2025-12-02T00:34:00+03:00
2025-12-02T02:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083370_0:0:1646:926_1920x0_80_0_0_f7aed8e5ebacf1d8d2cec385fb369e64.jpg
https://ria.ru/20251202/vs-2059068508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083370_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_4a63d15ea86bc23b42a889a3f675fa42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что уничтожение ВСУ на левом берегу Оскола идет планомерно
Путин: уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол идет планомерно