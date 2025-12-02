Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал бросание Киевом солдат на убой трагедией для Украины - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 02.12.2025 (обновлено: 02:59 02.12.2025)
Путин назвал бросание Киевом солдат на убой трагедией для Украины
Путин назвал бросание Киевом солдат на убой трагедией для Украины
Путин назвал бросание Киевом солдат на убой трагедией для Украины

Путин назвал действия Киева, бросающего солдат на убой, трагедией народа Украины

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Путин назвал действия Киева, бросающего солдат на убой, трагедией украинского народа.
По словам президента РФ, киевский режим любой ценой пытался деблокировать Красноармейск, не считаясь с потерями. Киев бросал новые подразделения на убой, добавил Путин.
"Это трагедия украинского народа", - подчеркнул президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКрасноармейск
 
 
