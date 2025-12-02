Противник не в состоянии реагировать на действия ВС России, заявил Путин

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Противник не в состоянии должным образом реагировать на действия ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"При таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать", - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.