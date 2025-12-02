Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 02.12.2025
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил группировку "Центр" за результаты работы в Красноармейске.
"Хочу вас поблагодарить за результаты работы по Красноармейску. Вас, весь командный и личный состав группировки и, конечно, наших ребят, которые выполняют эти боевые задачи", - отметил Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, говоря об освобождении Красноармейска.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала