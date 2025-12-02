https://ria.ru/20251202/putin-2059070033.html
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске - РИА Новости, 02.12.2025
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
Президент России Владимир Путин поблагодарил группировку "Центр" за результаты работы в Красноармейске. РИА Новости, 02.12.2025
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
