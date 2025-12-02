Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 02.12.2025
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО - РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО
Успехи в Красноармейске обеспечат ВС РФ поступательное решение всех задач, поставленных при начале СВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
красноармейск
россия
безопасность, красноармейск, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что успехи в Красноармейске обеспечат решение задач СВО

Путин: успех в Красноармейске обеспечит России поступательное решение всех задач

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Успехи в Красноармейске обеспечат ВС РФ поступательное решение всех задач, поставленных при начале СВО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поблагодарил группировку "Центр" за результаты работы в Красноармейске.
"Это важное направление, мы все понимаем, насколько оно важно, и это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции", - сказал Путин.
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияВладимир Путин
 
 
