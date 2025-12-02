https://ria.ru/20251202/putin-2059069356.html
Путин призвал командование группировок войск продолжить выполнение задач
Путин призвал командование группировок войск продолжить выполнение задач - РИА Новости, 02.12.2025
Путин призвал командование группировок войск продолжить выполнение задач
Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Путин призвал командование группировок войск продолжить выполнение задач
Путин поручил продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО