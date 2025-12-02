https://ria.ru/20251202/putin-2059068841.html
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой
Президент России Владимир Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой, захватившей власть в Киеве. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:10:00+03:00
2025-12-02T00:10:00+03:00
2025-12-02T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_0:0:1498:843_1920x0_80_0_0_b272fed5f0d3494688d724d6bff0a8a8.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056452335.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_44:0:1329:964_1920x0_80_0_0_4b74c08bde8e79e5493f8c2747c35652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой
Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой, захватившей власть