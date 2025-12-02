Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов - РИА Новости, 02.12.2025
00:50 02.12.2025
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов
2025-12-02T00:50:00+03:00
2025-12-02T00:50:00+03:00
в мире
в мире, польша, россия, украина, алексей пушков, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Алексей Пушков, Евросоюз
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Польша сильно увлеклась приемом украинских мигрантов, в результате чего вместе с украинцами туда прибыли "лихие 90-е" - криминал и экономические проблемы, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Польше явно чрезмерно увлеклись безоглядной поддержкой Украины и приемом более миллиона украинских мигрантов. Вместе с ними в Польшу прибыли и "лихие 90-ые", которых поляки у себя избежали", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Польша так и не смогла нанести поражение России, но получила "украинский криминал, социальное бремя в лице мигрантов, а заодно и перспективу подрыва польского сельского хозяйства, если Украину всё же протащат в ЕС".
"Три в одном, как говорится", - сыронизировал парламентарий.
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине
