https://ria.ru/20251202/pushki-2059074377.html
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов - РИА Новости, 02.12.2025
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов
Польша сильно увлеклась приемом украинских мигрантов, в результате чего вместе с украинцами туда прибыли "лихие 90-е" - криминал и экономические проблемы,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:50:00+03:00
2025-12-02T00:50:00+03:00
2025-12-02T00:50:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:218:2717:1746_1920x0_80_0_0_614a6ba81052d325b538eac111e000e9.jpg
https://ria.ru/20250830/polsha-2038100597.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_66501ddc8d4847d5b409cf1386e43a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, алексей пушков, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов
Пушков: Польша увлеклась приемом украинцев, которые принесли "лихие 90-е"