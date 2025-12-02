Пушков заявил, что Польша увлеклась приемом украинских мигрантов

«

"В Польше явно чрезмерно увлеклись безоглядной поддержкой Украины и приемом более миллиона украинских мигрантов. Вместе с ними в Польшу прибыли и "лихие 90-ые", которых поляки у себя избежали", - написал Пушков в своем Telegram-канале.