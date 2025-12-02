Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал Путину о ходе разминирования Курской области
09:17 02.12.2025
Хинштейн рассказал Путину о ходе разминирования Курской области
В приграничье Курской области на сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом... РИА Новости, 02.12.2025
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
курская область
россия
курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Хинштейн рассказал Путину о ходе разминирования Курской области

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В приграничье Курской области на сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов было разминировано. Понимаем, что без завершения этой работы о каком-либо системном восстановлении говорить не приходится", - доложил Хинштейн.
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
