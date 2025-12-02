Правительство Болгарии отозвало законопроект о бюджете, вызвавший протесты

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет министров Болгарии отзывает из парламента законопроект о бюджете на 2026 год, вызвавший волну протестов, сообщила правительственная пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба правительства, решение уже направлено в Народное собрание.

"Совет министров предлагает Народному собранию принять решение об отзыве законопроекта о государственном бюджете на 2026 год. Это решение было принято на заочном заседании правительства", - говорится в коммюнике.