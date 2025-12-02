https://ria.ru/20251202/protest-2059237818.html
Правительство Болгарии отозвало законопроект о бюджете, вызвавший протесты
в мире
болгария
софия (город)
в мире, болгария, софия (город)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет министров Болгарии отзывает из парламента законопроект о бюджете на 2026 год, вызвавший волну протестов, сообщила правительственная пресс-служба.
По мнению недовольных бюджетом, этот законопроект усугубляет неравенство, способствует коррупции и игнорирует нужды частного сектора и граждан. Протесты против проекта бюджета стали самыми масштабными в Болгарии
за последние годы. В ночь на вторник демонстрации в столице Софии
переросли в беспорядки и столкновения с полицией, были задержаны более 70 человек.
Как сообщает пресс-служба правительства, решение уже направлено в Народное собрание.
"Совет министров предлагает Народному собранию принять решение об отзыве законопроекта о государственном бюджете на 2026 год. Это решение было принято на заочном заседании правительства", - говорится в коммюнике.
После принятия решения парламентом совет министров запустит новую бюджетную процедуру.