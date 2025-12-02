Проект ПСБ "Академия благосостояния" отмечен наградой Investment Leаders

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект Проект "Академия благосостояния" инвестиционного подразделения группы ПСБ стал лауреатом премии Investment Leаders-2025 ("Лидеры в области инвестиций-2025") в номинации "Образовательный телевизионный проект года", сообщает пресс-служба банка.

Награда присуждена за создание цикла передач по финансовой грамотности (12+), в котором эксперты ПАО "Банк ПСБ" и "РБК инвестиции" делятся знаниями о финансовой культуре, способах управления инвестиционным портфелем и инструментах коллективных инвестиций.

"Академия благосостояния" на протяжении двух лет помогает зрителям лучше ориентироваться в широком спектре финансово-экономических вопросов и принимать взвешенные инвестиционные решения. Помимо традиционных тем, посвященных фондовому рынку и инвестиционным инструментам, мы рассказываем о важности долгосрочного планирования и финансовой дисциплины, разнообразии инвестиционных стратегий и влиянии ключевой ставки на портфель, стратегиях защиты от инфляции, налоговых льготах и других важных и актуальных вопросах", - рассказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Он добавил, что банк и дальше планирует делиться качественной и достоверной аналитикой в разнообразных форматах, чтобы обеспечить зрителей инструментарием для эффективного управления капиталом и формирования личной сберегательно-инвестиционной стратегии.

В этом году на премию Investment Leаders было подано более 800 заявок от представителей банковского, инвестиционного и страхового бизнеса, девелоперских, туристических и IT-компаний. Претенденты на победу оценивались более чем в 100 номинациях. При оценке участников в номинации "Образовательный телевизионный проект года" члены жюри учитывали социальную значимость освещаемой темы, креативность подачи материала, художественную ценность и профессиональную экспертизу участников проекта.