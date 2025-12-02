https://ria.ru/20251202/proekt--2059157381.html
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области
Базовую площадку всероссийского проекта "Самбо в школу" в Ростове-на-Дону открыли на базе школы №116, сообщило правительство Ростовской области. РИА Новости, 02.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Базовую площадку всероссийского проекта "Самбо в школу" в Ростове-на-Дону открыли на базе школы №116, сообщило правительство Ростовской области.
По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, в Ростовской области активно занимаются спортом более 570 тысяч детей. Создано много спортивных проектов, лиг и школ. При этом самбо стоит на отдельном счету.
"Это не просто про умение драться - это целая философия, уверенность в себе, патриотизм, ответственность, дисциплина, уважение к сопернику. Ростовская область стала пилотным регионом, где будет развиваться проект по внедрению в учебные заведения этого замечательного вида спорта. К проекту в Ростове подключилось еще семь школ Дона. Это большое событие", - сказал Слюсарь, приветствуя спортсменов и тренеров.
Глава региона поблагодарил всероссийскую федерацию самбо и руководителя Сергея Елисеева за внимание к региону. Елисеев убежден, что каждый новый спортивный зал, школа, присоединившаяся к программе, - это вклад в будущее страны.
"Здорово, что Ростов - один из пилотных регионов, в котором в каждой школе будет возможность детям ознакомиться с самбо, где они могли бы попробовать. По всей России свыше 2,7 тысячи образовательных учреждений подключены к проекту", - сказал он.
Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется с 2015 года и направлен на включение данного вида единоборств в систему общего образования. В проект "Самбо - в школу!" на сегодня входят 42 ростовских учебных заведения.