Рейтинг@Mail.ru
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:04 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/proekt--2059157381.html
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области - РИА Новости, 02.12.2025
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области
Базовую площадку всероссийского проекта "Самбо в школу" в Ростове-на-Дону открыли на базе школы №116, сообщило правительство Ростовской области. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:04:00+03:00
2025-12-02T12:04:00+03:00
ростовская область
ростовская область
ростов
ростов-на-дону
юрий слюсарь
сергей елисеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
https://ria.ru/20251127/rostov-2058198268.html
https://ria.ru/20251128/reyting-2058371148.html
ростовская область
ростов
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов, ростов-на-дону, юрий слюсарь , сергей елисеев
Ростовская область , Ростовская область, Ростов, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Сергей Елисеев
Проект "Самбо в школу" расширили в Ростовской области

Базовую площадку всероссийского проекта «Самбо в школу» открыли в Ростове

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Базовую площадку всероссийского проекта "Самбо в школу" в Ростове-на-Дону открыли на базе школы №116, сообщило правительство Ростовской области.
По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, в Ростовской области активно занимаются спортом более 570 тысяч детей. Создано много спортивных проектов, лиг и школ. При этом самбо стоит на отдельном счету.
Работа Минского автомобильного завода (МАЗ) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
27 ноября, 21:01
"Это не просто про умение драться - это целая философия, уверенность в себе, патриотизм, ответственность, дисциплина, уважение к сопернику. Ростовская область стала пилотным регионом, где будет развиваться проект по внедрению в учебные заведения этого замечательного вида спорта. К проекту в Ростове подключилось еще семь школ Дона. Это большое событие", - сказал Слюсарь, приветствуя спортсменов и тренеров.
Глава региона поблагодарил всероссийскую федерацию самбо и руководителя Сергея Елисеева за внимание к региону. Елисеев убежден, что каждый новый спортивный зал, школа, присоединившаяся к программе, - это вклад в будущее страны.
"Здорово, что Ростов - один из пилотных регионов, в котором в каждой школе будет возможность детям ознакомиться с самбо, где они могли бы попробовать. По всей России свыше 2,7 тысячи образовательных учреждений подключены к проекту", - сказал он.
Всероссийский проект "Самбо в школу" реализуется с 2015 года и направлен на включение данного вида единоборств в систему общего образования. В проект "Самбо - в школу!" на сегодня входят 42 ростовских учебных заведения.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ростовская область возглавила рейтинг по развитию платформы обратной связи
28 ноября, 15:06
 
Ростовская областьРостовская областьРостовРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьСергей Елисеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала