13:32 02.12.2025
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье
Юноша избил двух подростков после жалоб их одноклассницы, что те её обижали, заявили в правоохранительных органах Приморского края. РИА Новости, 02.12.2025
происшествия, находка, приморский край, фокино
Происшествия, Находка, Приморский край, Фокино
Прокуратура Приморского края
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Юноша избил двух подростков после жалоб их одноклассницы, что те её обижали, заявили в правоохранительных органах Приморского края.
Ранее в соцсетях со ссылкой на мать пострадавших школьников сообщали, что ученица 6-го класса школы в Находке якобы "наняла" нескольких студентов, чтобы избить сверстников, которые обижали ее. СУСК региона проверило эти данные.
Краевое УМВД сообщило, что в дежурную часть поступало сообщение, что подростка избили.
"Предварительно установлено, что 26 ноября 2025 года 18-летний житель... Фокино причинил телесные повреждения и нанес побои двум 12-летним подросткам", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данным ведомства, днем ранее этот же юноша избил еще одного 12-летнего подростка. Прокуратура не уточняет, был ли этот пострадавший возможным участником конфликта с 6-классницей.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что 18-летний юноша учится в колледже.
"Инцидент стал следствием неприязненных отношений между пострадавшим и его одноклассницей. Девочка пожаловалась своему 18-летнему знакомому, который вместе с приятелем встретил 12-летнего пострадавшего и его брата-близнеца после школы. В ходе конфликта знакомый школьницы нанес подростку телесные повреждения", - отмечает полиция. Пострадавший находится в больнице Находки.
Прокуратура края устанавливает обстоятельств инцидента, всех причастных лиц, а также тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевших. Ведомство также оценит работу органов системы профилактики.
По данным УМВД, студент полностью признал вину и раскаялся. Следователи устанавливают степень тяжести вреда здоровью пострадавших.
