https://ria.ru/20251202/primore-2059190996.html
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье - РИА Новости, 02.12.2025
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье
Юноша избил двух подростков после жалоб их одноклассницы, что те её обижали, заявили в правоохранительных органах Приморского края. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:32:00+03:00
2025-12-02T13:32:00+03:00
2025-12-02T13:33:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
фокино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
https://ria.ru/20251107/krasnodar-2053406784.html
https://ria.ru/20251006/sk-2046655538.html
https://ria.ru/20251113/podrostok-2054800655.html
находка
приморский край
фокино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, приморский край, фокино
Происшествия, Находка, Приморский край, Фокино
Прокуратура проводит проверку по делу об избиении школьников в Приморье
Прокуратура в Приморье проводит проверку по делу об избиении двух школьников
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Юноша избил двух подростков после жалоб их одноклассницы, что те её обижали, заявили в правоохранительных органах Приморского края.
Ранее в соцсетях со ссылкой на мать пострадавших школьников сообщали, что ученица 6-го класса школы в Находке
якобы "наняла" нескольких студентов, чтобы избить сверстников, которые обижали ее. СУСК региона проверило эти данные.
Краевое УМВД сообщило, что в дежурную часть поступало сообщение, что подростка избили.
"Предварительно установлено, что 26 ноября 2025 года 18-летний житель... Фокино
причинил телесные повреждения и нанес побои двум 12-летним подросткам", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данным ведомства, днем ранее этот же юноша избил еще одного 12-летнего подростка. Прокуратура не уточняет, был ли этот пострадавший возможным участником конфликта с 6-классницей.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что 18-летний юноша учится в колледже.
"Инцидент стал следствием неприязненных отношений между пострадавшим и его одноклассницей. Девочка пожаловалась своему 18-летнему знакомому, который вместе с приятелем встретил 12-летнего пострадавшего и его брата-близнеца после школы. В ходе конфликта знакомый школьницы нанес подростку телесные повреждения", - отмечает полиция. Пострадавший находится в больнице Находки.
Прокуратура края устанавливает обстоятельств инцидента, всех причастных лиц, а также тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевших. Ведомство также оценит работу органов системы профилактики.
По данным УМВД, студент полностью признал вину и раскаялся. Следователи устанавливают степень тяжести вреда здоровью пострадавших.