Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями

ДЖАКАРТА, 2 дек - РИА Новости. Российское посольство в Джакарте не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра, унесшими жизни более 650 человек, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. По последним данным, число погибших достигло 659, поиски 475 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.