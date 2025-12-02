https://ria.ru/20251202/posolstvo-2059120849.html
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями
ДЖАКАРТА, 2 дек - РИА Новости. Российское посольство в Джакарте не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра, унесшими жизни более 650 человек, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. По последним данным, число погибших достигло 659, поиски 475 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
"Обращений от россиян не поступало", - прокомментировали в посольстве ситуацию с наводнениями по запросу РИА Новости.