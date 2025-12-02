Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 02.12.2025 (обновлено: 11:04 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/posolstvo-2059120849.html
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями - РИА Новости, 02.12.2025
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями
Российское посольство в Джакарте не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра, унесшими жизни более 650 человек,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:02:00+03:00
2025-12-02T11:04:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059137599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95f836f490b921b955b974fa266ec402.jpg
https://ria.ru/20251201/indonezija-2058957808.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059137599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_786fc7059f2305d795baf132b2a0f15a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
Россияне не обращались в посольство в Индонезии в связи с наводнениями

Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи с наводнениями на Суматре

© AP Photo / Binsar BakkaraПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Binsar Bakkara
Последствия наводнения в Индонезии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 2 дек - РИА Новости. Российское посольство в Джакарте не получало обращений от россиян в связи с наводнениями и оползнями на острове Суматра, унесшими жизни более 650 человек, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. По последним данным, число погибших достигло 659, поиски 475 человек продолжаются, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
"Обращений от россиян не поступало", - прокомментировали в посольстве ситуацию с наводнениями по запросу РИА Новости.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Индонезии произошли три извержения вулкана
1 декабря, 15:54
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала