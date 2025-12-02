https://ria.ru/20251202/porsche-2059206956.html
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - РИА Новости, 02.12.2025
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:17:00+03:00
2025-12-02T14:17:00+03:00
2025-12-02T14:20:00+03:00
россия
рольф
porsche panamera
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102164/28/1021642846_0:194:2997:1880_1920x0_80_0_0_0ed4da670f70390fe6a842e8b8e32780.jpg
https://ria.ru/20251201/avto-2059009612.html
https://ria.ru/20251018/mosgorsud-2049035856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102164/28/1021642846_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_efb1f2675f1d09b34ac960d5daf52852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рольф , porsche panamera, санкции в отношении россии
Россия, Рольф , Porsche Panamera, Санкции в отношении России
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
"Рольф" сообщил о росте числа обращений владельцев Porsche в России
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф
", владельцы автомобилей Porsch
e с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России
могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник.
"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании.
Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.
"О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).
Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.