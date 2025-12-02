Рейтинг@Mail.ru
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - РИА Новости, 02.12.2025
14:17 02.12.2025 (обновлено: 14:20 02.12.2025)
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя - РИА Новости, 02.12.2025
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя
Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ... РИА Новости, 02.12.2025
2025
РИА Новости
россия, рольф , porsche panamera, санкции в отношении россии
Россия, Рольф , Porsche Panamera, Санкции в отношении России
Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя

"Рольф" сообщил о росте числа обращений владельцев Porsche в России

Автомобиль Porsche
Автомобиль Porsche
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Porsche . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании "Рольф", владельцы автомобилей Porsche с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник.
Владельцы Porsche в России могут столкнуться с блокировкой авто
1 декабря, 18:19
"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании.
Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.
"О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).
Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
18 октября, 05:06
РоссияРольфPorsche PanameraСанкции в отношении России
 
 
