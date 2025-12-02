Porsche сообщил о росте числа обращений из-за проблем с запуском двигателя

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель Porsche в России ООО "Порше Руссланд" сообщил РИА Новости, что в последние дни видит рост числа обращений владельцев автомобилей в РФ из-за проблемы с запуском двигателя.

Как сообщали РИА Новости в понедельник в компании " Рольф ", владельцы автомобилей Porsch e с двигателем внутреннего сгорания любой модели в России могут столкнуться с блокировкой машины. Кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев Porsche наблюдается с 28 ноября. По данным специалистов "Рольфа", проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник.

"ООО "Порше Руссланд" сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя", - говорится в сообщении компании.

Там добавляется, что по результатам предварительной оценки следует, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.

"О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно", - заверили в Porsche.

Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).