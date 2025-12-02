https://ria.ru/20251202/polsha-2059267713.html
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере - РИА Новости, 02.12.2025
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в криптоафере.
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере
Туск обвинил Навроцкого в криптоафере из-за наложения вето на закон
ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в криптоафере.
В понедельник Навроцкий
наложил вето на принятый парламентом закон о мерах по защите криптоинвесторов.
Туск
пояснил, что в настоящее время в Польше
расследуется крупное дело об афере на рынке криптовалют.
"Все уже говорят о криптоафере. Здесь речь идет о большой фирме, судебных процессах, следствиях, подозрениях в совершении убийства, исчезновении директора одной из ключевых фирм на крипторынке, политической кампании, участии руководителей правых сил, правых СМИ в рекламе одной из таких фирм", - сказал он.
Он поручил министрам собрать информацию по данному делу.
"Я ожидаю от министра финансов полной информации о негативных последствиях этого вето, а министров Семоняка
, Кервиньского и Журека (министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского, министра юстиции, генерального прокурора Вальдемара Журека – ред.) прошу об информации, каков контекст этого дела, кто стоит за тем, чтобы сделать невозможным введение в действие этого закона", - сказал премьер.
Он пообещал еще раз провести закон через парламент и представить его на подпись президенту.
"Я прошу отнестись к этому как к последнему шансу на то, чтобы ваше имя не было связано с криптоаферой, что в последние дни стало очень читаемым фактом", - сказал Туск.