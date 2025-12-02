Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере - РИА Новости, 02.12.2025
16:36 02.12.2025
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в криптоафере. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, польша, дональд туск, кароль навроцкий, томаш семоняк
В мире, Польша, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Томаш Семоняк
Премьер Польши обвинил президента в криптоафере

Туск обвинил Навроцкого в криптоафере из-за наложения вето на закон

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в криптоафере.
В понедельник Навроцкий наложил вето на принятый парламентом закон о мерах по защите криптоинвесторов.
Президент Польши Кароль Навроцкий
В Польше раскрыли, что произошло с президентом Навроцким из-за России
1 декабря, 14:28
1 декабря, 14:28
Туск пояснил, что в настоящее время в Польше расследуется крупное дело об афере на рынке криптовалют.
"Все уже говорят о криптоафере. Здесь речь идет о большой фирме, судебных процессах, следствиях, подозрениях в совершении убийства, исчезновении директора одной из ключевых фирм на крипторынке, политической кампании, участии руководителей правых сил, правых СМИ в рекламе одной из таких фирм", - сказал он.
Он поручил министрам собрать информацию по данному делу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Польский премьер лично напомнил Мерцу о военных репарациях
1 декабря, 19:15
1 декабря, 19:15
"Я ожидаю от министра финансов полной информации о негативных последствиях этого вето, а министров Семоняка, Кервиньского и Журека (министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского, министра юстиции, генерального прокурора Вальдемара Журека – ред.) прошу об информации, каков контекст этого дела, кто стоит за тем, чтобы сделать невозможным введение в действие этого закона", - сказал премьер.
Он пообещал еще раз провести закон через парламент и представить его на подпись президенту.
"Я прошу отнестись к этому как к последнему шансу на то, чтобы ваше имя не было связано с криптоаферой, что в последние дни стало очень читаемым фактом", - сказал Туск.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном
30 ноября, 12:53
30 ноября, 12:53
 
В миреПольшаДональд ТускКароль НавроцкийТомаш Семоняк
 
 
