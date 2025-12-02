Рейтинг@Mail.ru
12:26 02.12.2025 (обновлено: 12:28 02.12.2025)
Глава МИД Польши ожидает перезагрузки отношений между Россией и США
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ожидает перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, радослав сикорский, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ожидает перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки.
"Война на границе (Польши – ред.), и назревает перезагрузка отношений между США и Россией", - написал Сикорский на платформе Х.
Глава МИД Польши пригрозил подрывом российского нефтепровода "Дружба"
22 октября, 16:57
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря, предполагается, что это произойдет во второй половине дня.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном
30 ноября, 12:53
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В Польше показали карту Украины без Крыма
30 ноября, 15:57
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинРадослав СикорскийДмитрий Песков
 
 
