Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
13:34 02.12.2025 (обновлено: 13:35 02.12.2025)
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
Пресс-служба федеральной полиции Бельгии отказалась подтвердить или опровергнуть РИА Новости сообщения об обысках в дипслужбе ЕС.
в мире, бельгия, евросоюз
В мире, Бельгия, Евросоюз
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС

Полиция Бельгии не подтвердила и не опровергла данные об обысках в дипслужбе ЕС

© РИА Новости / Виктория ИвановаСотрудники полиции в Бельгии
Сотрудники полиции в Бельгии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виктория Иванова
Сотрудники полиции в Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Пресс-служба федеральной полиции Бельгии отказалась подтвердить или опровергнуть РИА Новости сообщения об обысках в дипслужбе ЕС.
Ранее во вторник портал Euractiv сообщил, что обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС проходят в рамках расследования нецелевого использования средств.
"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - ответили в полиции.
