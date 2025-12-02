https://ria.ru/20251202/politsija-2059191244.html
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС - РИА Новости, 02.12.2025
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
Пресс-служба федеральной полиции Бельгии отказалась подтвердить или опровергнуть РИА Новости сообщения об обысках в дипслужбе ЕС. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:34:00+03:00
2025-12-02T13:34:00+03:00
2025-12-02T13:35:00+03:00
в мире
бельгия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139487/56/1394875695_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_85fb00249f9257c6b287edd33e73d068.jpg
https://ria.ru/20251128/es-2058247315.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139487/56/1394875695_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_26e8acef9c2744ab13a1600fe36ec3a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, евросоюз
В мире, Бельгия, Евросоюз
Полиция Бельгии не стала комментировать сообщения об обысках в дипслужбе ЕС
Полиция Бельгии не подтвердила и не опровергла данные об обысках в дипслужбе ЕС