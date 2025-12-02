Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
13:17 02.12.2025 (обновлено: 15:55 02.12.2025)
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
В штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе проходят обыски, сообщил портал Euractiv. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:17:00+03:00
2025-12-02T15:55:00+03:00
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе

Euractiv: полиция Бельгии пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС

© AP Photo / Mark CarlsonОграждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Mark Carlson
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе проходят обыски, сообщил портал Euractiv.
"Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе, а также в Европейском колледже в Брюгге и частных домах", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Европарламенте раскрыли скандал с фон дер Ляйен и Макроном
25 сентября, 04:39
Портал отметил, что мероприятия проходят в рамках расследования возможного нецелевого использования средств союза.
Позже прокуратура подтвердила информацию об обысках и задержании трех человек.
По данным Euractiv, следственные действия начались после сообщений о том, что сотрудники службы и колледжа в 2021 и 2022 годах незаконно использовали деньги объединения. Внимание привлекла покупка здания стоимостью 3,2 миллиона евро в Брюгге, где живут обучающиеся в Дипломатической академии ЕС.
"Европейский колледж приобрел здание в период финансовых затруднений, а незадолго до этого Европейская служба внешних связей объявила тендер, в результате которого учреждению выделили финансирование в размере 654 тысяч евро", — говорится в статье.
Следователи подозревают, что колледж и его представители получили доступ к конфиденциальной информации, что не позволило обеспечить честную конкуренцию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Мы вам ничего не обещали". В ЕС разгорелся новый скандал из-за Украины
2 сентября, 08:00
 
