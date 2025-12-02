https://ria.ru/20251202/politsija-2059184501.html
СМИ: полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
2025-12-02T13:17:00+03:00
2025-12-02T13:17:00+03:00
2025-12-02T15:55:00+03:00
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе проходят обыски, сообщил портал Euractiv
"Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС
в Брюсселе
, а также в Европейском колледже в Брюгге
и частных домах", — говорится в материале.
Портал отметил, что мероприятия проходят в рамках расследования возможного нецелевого использования средств союза.
Позже прокуратура подтвердила информацию об обысках и задержании трех человек.
По данным Euractiv, следственные действия начались после сообщений о том, что сотрудники службы и колледжа в 2021 и 2022 годах незаконно использовали деньги объединения. Внимание привлекла покупка здания стоимостью 3,2 миллиона евро в Брюгге, где живут обучающиеся в Дипломатической академии ЕС.
"Европейский колледж приобрел здание в период финансовых затруднений, а незадолго до этого Европейская служба внешних связей объявила тендер, в результате которого учреждению выделили финансирование в размере 654 тысяч евро", — говорится в статье.
Следователи подозревают, что колледж и его представители получили доступ к конфиденциальной информации, что не позволило обеспечить честную конкуренцию.