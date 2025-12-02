Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/podrazdelenie-2059070149.html
Подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане
Подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане - РИА Новости, 02.12.2025
Подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане
Подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в юго-восточной и восточной частях Красного Лимана, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:19:00+03:00
2025-12-02T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820049389_0:99:2937:1751_1920x0_80_0_0_5e2c80ca707c5e7c50aab3eb7d452f9e.jpg
https://ria.ru/20251013/podrazdelenija-2047892659.html
красный лиман
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820049389_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_6c61a2ea3965a27777c3f3e26af71ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане

Герасимов: ВС РФ ведут бои в юго-восточной и восточной частях Красного Лимана

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Пулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в юго-восточной и восточной частях Красного Лимана, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города", - сказал Герасимов.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
13 октября, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала