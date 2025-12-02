Врач назвал максимальную длительность подогрева сиденья в машине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Длительность обогрева сиденья в автомобиле не должна превышать 15 минут, длительный подогрев может привести к негативным для здоровья последствиям — от отеков и обострения хронических урогинекологических заболеваний до повышения рисков бесплодия, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Оптимально включать подогрев сидений за 10-15 минут до начала поездки и после выключать эту функцию, чтобы сиденье прогрелось до комфортной температуры и вам не пришлось садиться на холодное автомобильное кресло, потому что это также вредно для здоровья. В целом длительность обогрева сиденья не должна превышать 15 минут", — сказал Тяжельников

По его словам, если сиденье нагревается слишком сильно – выше 38 градусов, то сосуды могут расшириться, при длительных поездках это может привести к отекам и ощущению тяжести в конечностях. Перегрев области малого таза может также усиливать воспалительные процессы при их наличии, а также способствовать обострению хронических урогинекологических заболеваний. Кроме того, опасность представляет резкий перепад температур при выходе из автомобиля на холодный воздух.

"Перегрев в этой области опасен и для мужчин, и для женщин. У мужчин температура половых органов - это один из важнейших факторов, которые влияют на репродуктивную функцию, и поэтому регулярный перегрев повышает риск бесплодия. У женщин перегрев при наличии в организме микроорганизмов, вызывающих, например, цистит, может спровоцировать обострение заболевания", — рассказал врач.

Он подчеркнул, что дети и люди старшего возраста в силу несовершенной системы терморегуляции могут не чувствовать перегрев и в некоторых случаях получить тепловой удар из-за повышенного потоотделения и перегрева.