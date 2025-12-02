Рейтинг@Mail.ru
В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза - РИА Новости, 02.12.2025
13:36 02.12.2025 (обновлено: 14:22 02.12.2025)
В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза
В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза - РИА Новости, 02.12.2025
В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза
Новогодняя почта Деда Мороза заработала в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.12.2025
общество
дед мороз
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
музеон
"сокольники"
общество, дед мороз, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), музеон, "сокольники"
Общество, Дед Мороз, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Музеон, "Сокольники"
В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза

В парках Москвы заработала новогодняя почта Деда Мороза

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкПочтовый ящик в резиденции Деда Мороза
Почтовый ящик в резиденции Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Почтовый ящик в резиденции Деда Мороза . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новогодняя почта Деда Мороза заработала в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве" снова заработала новогодняя почта зимнего волшебника. Узнать ящики можно по надписи "Московская усадьба Деда Мороза", - говорится в сообщении.
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
19 ноября, 10:18
Отмечается, что самые большие новогодние почтовые ящики появились в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза - в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино".
"В остальных зонах отдыха гостей ждут маленькие ящики, работающие по тому же принципу. Они расположены в парке искусств "Музеон", усадьбах Воронцово и Алтуфьево, парках 50-летия Октября, "Фили", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Сокольники", "Ходынское поле", Таганском, Лианозовском, парке у прудов "Радуга", зоне отдыха "Терлецкая дубрава", садах имени Баумана и "Эрмитаж", а также в музее-заповеднике "Царицыно", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что новогодняя почта работает в столице уже восьмой год. Письма регулярно собирают снеговики-почтовики и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза, где на каждое послание обязательно дадут ответ - главное, чтобы отправители указали точный обратный адрес с индексом. Письма пишут и дети, и взрослые.
"В этом году мы установили свыше 100 почтовых ящиков, через которые уже можно направить послания Деду Морозу, - это почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Тогда новогодний волшебник получил около 65 тысяч писем. Их отправители - не только москвичи, но и жители регионов, а также зарубежных стран. Чаще всего письма посылали дети дошкольного и младшего школьного возраста", - рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
30 ноября, 03:02
 
ОбществоДед МорозАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Музеон"Сокольники"
 
 
Заголовок открываемого материала