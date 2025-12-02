В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза

Уточняется, что новогодняя почта работает в столице уже восьмой год. Письма регулярно собирают снеговики-почтовики и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза, где на каждое послание обязательно дадут ответ - главное, чтобы отправители указали точный обратный адрес с индексом. Письма пишут и дети, и взрослые.