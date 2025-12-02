Рейтинг@Mail.ru
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
17:11 02.12.2025
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
в мире
молдавия
ссср
румыния
2025
молдавия, ссср, румыния
В мире, Молдавия, СССР, Румыния
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу

Депутаты парламента Приднестровья VII созыва официально завершили работу

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) VII созыва во вторник официально завершили свою работу, сообщила пресс-служба приднестровского парламента.
"Седьмой созыв Верховного Совета ПМР официально завершил свою работу. Сегодняшнее 6-е заседание X сессии стало заключительным в VII созыве", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Отмечается, что за 5 лет работы 33 депутата провели около 200 пленарных заседаний, приняли свыше 1200 законов и более 4100 постановлений.
За 5 лет работы VII созыв парламента столкнулся с большими вызовами для экономики и бюджета Приднестровья: борьба с коронавирусом, экономические ограничения со стороны Молдавии, геополитическая нестабильность. В начале 2025 года к этому добавился еще один сдерживающий фактор – ограничение поставок природного газа в республику.
"Совместная работа Верховного Совета с президентом ПМР и правительством позволила Приднестровью достойно прожить этот сложный период", - отметила пресс-служба
Третьего декабря к работе приступит новый состав парламента, избранный 30 ноября в ходе единого дня голосования.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
 
Молдавия, СССР, Румыния
 
 
