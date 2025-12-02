https://ria.ru/20251202/pmr-2059282192.html
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу - РИА Новости, 02.12.2025
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
Депутаты Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) VII созыва во вторник официально завершили свою работу, сообщила... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:11:00+03:00
2025-12-02T17:11:00+03:00
2025-12-02T17:11:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058790136.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_a4ee180a45f6f3ad5abea132705a1d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, ссср, румыния
В мире, Молдавия, СССР, Румыния
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу
Депутаты парламента Приднестровья VII созыва официально завершили работу
ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) VII созыва во вторник официально завершили свою работу, сообщила пресс-служба приднестровского парламента.
"Седьмой созыв Верховного Совета ПМР официально завершил свою работу. Сегодняшнее 6-е заседание X сессии стало заключительным в VII созыве", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что за 5 лет работы 33 депутата провели около 200 пленарных заседаний, приняли свыше 1200 законов и более 4100 постановлений.
За 5 лет работы VII созыв парламента столкнулся с большими вызовами для экономики и бюджета Приднестровья: борьба с коронавирусом, экономические ограничения со стороны Молдавии
, геополитическая нестабильность. В начале 2025 года к этому добавился еще один сдерживающий фактор – ограничение поставок природного газа в республику.
"Совместная работа Верховного Совета с президентом ПМР и правительством позволила Приднестровью достойно прожить этот сложный период", - отметила пресс-служба
Третьего декабря к работе приступит новый состав парламента, избранный 30 ноября в ходе единого дня голосования.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.