Депутаты парламента Приднестровья VII созыва завершили свою работу

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) VII созыва во вторник официально завершили свою работу, сообщила пресс-служба приднестровского парламента.

Отмечается, что за 5 лет работы 33 депутата провели около 200 пленарных заседаний, приняли свыше 1200 законов и более 4100 постановлений.